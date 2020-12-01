Messi'ye 250 milyon euroluk teklif

Laporta, Barcelona kulüp bakanlığı adaylığını düzenlediği basın toplantısında resmen duyurdu.

"Messi hep böyle teklifler aldı"

Normal şartlarda sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcu Messi'nin takımda kalması için "halen zaman olduğunu" söyleyen Laporta, "Hayatta her şey olur. Diğer kulüplerden teklif alacağı kesin ama hep böyle teklifler aldı. 2006'da Moratti (Inter başkanı) 250 milyon euro önerdi ama 'hayır' dedi. O zaman Messi ve ailesinin Barça'ya olan hayranlığını gördüm. 2006'da Messi'nin babası bana, bir baba olarak bu durumda ne yapacağını sordu. Bende kalmasının en iyisi olacağını söyledim" şeklinde konuştu.

"Barça'ya bir fırsat daha vereceğinden eminim"

Messi'nin "son dönemlerde kulüp yönetiminden gördüğü muameleden büyük hayal kırıklığına uğradığını" öne süren Laporta, "Israr ediyorum, Messi Barça'yı seviyor ve Barça'ya bir fırsat daha vereceğinden eminim. Birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiden, Barça ve kendisi için karar vermesine ve en iyisini yapmasına yardımcı olmak için uygun olduğunda onunla konuşma yeteneğimi kendimde görüyorum" dedi.

"Xavi'nin futbol bilgisi çok fazla"

Diğer yandan başkan olması halinde eski futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak getireceği iddialarına da cevap veren Laporta, "Xavi ile iyi ilişkim var ama onunla sportif projeler hakkında konuşmadım. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Barcelona'da başkanlık yaptığı dönemde futbolcu olarak Xavi ile yakın ilişkisi olduğunu kaydeden Laporta, "Barcelona'da referans olan bir futbolcu. Bana çok saygı duyan biri. Xavi'nin futbol bilgisi çok fazla. Hayatını futbola adadı, bundan sonrası da öyle olacak. Barcelona'daki dilekleri eminim gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.

"Ronald, Barça'nın büyük isimlerinden biri"

Laporta, Barcelona'da bu sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ronald Koeman'ın "projelerini gerçekleştirmek için kendisine zaman verilmesi gerektiğini" vurgulayarak, "Ronald, Barça'nın büyük isimlerinden biri. Kulübü seviyor ve kendini göstermesi için gerekli zamana sahip olacaktır" ifadesini kullandı.

Barcelona'da muhalif kulüp üyelerinin topladığı imzalar sonrasında ekim ayında başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etmiş, Carles Tusquets de geçici olarak kulüp başkanlığına getirilmişti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle gelirlerinde büyük düşüş olan ve ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'da 24 Ocak'ta gerçekleşecek kulüp başkanlığı seçimi öncesinde 9 aday isim arasından Laporta ve Victor Font favori olarak gösteriliyor.

Laporta kimdir?

Avukat olan 58 yaşındaki Laporta, 2003-2010 arasında Barcelona'da kulüp başkanlığı yaptıktan sonra siyasete atılmış ilk Katalonya yerel parlamentosunda milletvekilliği (2010-2012)ardından Barcelona belediyesinde meclis üyeliği (2011-2015) görevlerinde bulunmuştu.

Seçim vaadi Haaland oldu İspanyol basını, Barcelona'nın eski başkanlarından Joan Laporta'nın yaklaşan başkanlık seçiminde adaylığını koyacağını yazdı.Laorta'nın seçim vaadinin ise Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland olduğu bildirildi.Katalan ekibinin eski başkanı Joan Laporta'nın 20 yaşındaki futbolcunun menajeri Mino Raiola ile yakın ilişkisi bulunduğu aktarıldı. 20 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan Dortmund'a transfer olan Haaland, Alman ekibinin formasıyla çıktığı 31 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi. Erling Haaland'ın 4 gol attığı maçta Nuri Şahin'in 15 yıllık rekoru kırıldı (ÖZET)#Galatasaray’da teknik direktör #FatihTerim’in kurduğu scout sisteminin bulduğu birçok oyuncunun yanı sıra kilit isimlerin de transferi gerçekleşmedi. Sarı kırmızılılarda gelinen noktada büyük transfer pişmanlıkları yaşanıyor! pic.twitter.com/WPlKqkmVLW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 22, 2020



