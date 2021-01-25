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​Mesut işbaşı yaptı ​

Mesut işbaşı yaptı

Fenerbahçe’nin Arsenal’den transfer ettiği Mesut Özil, karantina sürecinin ardından dün yapılan ikinci testi de negatif çıktı. Testin negatif çıkmasının ardından dün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan yıldız oyuncu sarı-lacivertli kulüple 3,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Arsenal’den transfer ettiği Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıldız oyuncu dün yeni takımıyla ilk antrenmana çıktı.
Fenerbahçe, Arsenal’den transfer ettiği Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıldız oyuncu dün yeni takımıyla ilk antrenmana çıktı.

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’den transfer ettiği Mesut Özil, karantina sürecinin ardından dün yapılan ikinci testi de negatif çıktı. Yıldız oyuncu, testin negatif çıkmasının ardından dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Mesut Özil, ardından sarı-lacivertli takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Mesut Özil, sarı-lacivertli takımla dün ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarının alkışladığı yıldız oyuncu kısa bir konuşma yaparak, “Rüyam gerçek oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Hayırlısı olsun. F.Bahçe’ye geldiğim için çok mutluyum. Bir F.Bahçeli olarak her zaman hayalimdi. Çok uğraştık, Allah nasip etti. Artık buradayım. Herkese bol şans. Her şey için teşekkür ediyorum” dedi.
  • Yıldız futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman öncesi teknik direktör Erol Bulut, yardımcıları ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil transferiyle ilgili “Rüya gerçek oldu” başlıklı açıklamada, “Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe’miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz” denildi.

ARSENAL’E VEDA ETTİ

Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transferi sonrası Arsenal’e veda etti. Yıldız futbolcu, “7,5 yıllık bu yolculuk için kulübe teşekkür ederim. Burada geçirdiğim süre boyunca takımın ve taraftarların desteği inanılmazdı ve her zaman size minnettar olacağım. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşadık. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Profesyonel ve onurlu bir ayrılık olması için uğraşan Edu’ya teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, Arsenal’i ait olduğumuz yere, zirveye taşıması için en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sol ayağın mest etsin

  • Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, “Mesut, Fenerbahçe’ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum” dedi.

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