Mesut Özil Almanları çıldırtan fotoğraf hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektiririm kimse karışamaz

Arsenal forması giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı neden bıraktığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalan yıldız futbolcu, "O fotoğrafın ardından özür dileseydim her şey bitecekti. Benden bunu istediler. Bunu asla yapmazdım. Niye böyle bir şey yapayım? Kiminle fotoğraf çektireceğimi sormam. Kendi kararlarımı vermekte özgürüm" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e röportaj veren Mesut Özil'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyuyorum"





"Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. Herkes sustu... Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben ona saygı duyuyorum. Merkel görüşmek isteseydi onunla da görüşürdüm. Almanya'da doğdum ama Türkiye benim bir parçam."

"Fotoğrafın ardından beni linç ettiler"

"Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiğim fotoğrafın ardından Almanya'da beni linç ettiler, acımazısca eleştirdiler. 9 sene Almanya için oynadım, Dünya Kupası kazandım, her şeyimi verdim. Benim için çok zor dönemlerdi. İnsanlar beni sevmek zorunda değil ama saygı göstersinler."

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle bıraktı. pic.twitter.com/TNWHAhuPe6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Temmuz 2018

"Kiminle fotoğraf çektireceğimi sormam"

"O fotoğrafın ardından özür dileseydim her şey bitecekti. Benden bunu istediler. Bunu asla yapmazdım. Niye böyle bir şey yapayım? Kiminle fotoğraf çektireceğimi sormam. Kendi kararlarımı vermekte özgürüm."

"Değişmemi istiyorlar ama ben değişmeyeceğim"

"Almanya'da gerçekten büyük sorunlar var. Irkçılık son zamanlarda çok arttı. İnsanlar benim değişmemi istiyor ama ben değişmeyeceğim."