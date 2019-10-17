Mesut Özil Almanları çıldırtan fotoğraf hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektiririm kimse karışamaz
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Mesut Özil Almanları çıldırtan fotoğraf hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektiririm kimse karışamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan yıldız futbolcu Mesut Özil, "O fotoğrafın ardından özür dileseydim her şey bitecekti. Kiminle fotoğraf çektireceğimi sormam. Kendi kararlarımı vermekte özgürüm" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesut Özil'le verdiği bu görüntü Almanları rahatsız etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mesut Özil'le verdiği bu görüntü Almanları rahatsız etmişti.

Arsenal forması giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı neden bıraktığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalan yıldız futbolcu, "O fotoğrafın ardından özür dileseydim her şey bitecekti. Benden bunu istediler. Bunu asla yapmazdım. Niye böyle bir şey yapayım? Kiminle fotoğraf çektireceğimi sormam. Kendi kararlarımı vermekte özgürüm" ifadelerini kullandı.

Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.
Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e röportaj veren Mesut Özil'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyuyorum"


  • "Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. Herkes sustu... Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben ona saygı duyuyorum. Merkel görüşmek isteseydi onunla da görüşürdüm. Almanya'da doğdum ama Türkiye benim bir parçam."

"Fotoğrafın ardından beni linç ettiler"

  • "Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiğim fotoğrafın ardından Almanya'da beni linç ettiler, acımazısca eleştirdiler. 9 sene Almanya için oynadım, Dünya Kupası kazandım, her şeyimi verdim. Benim için çok zor dönemlerdi. İnsanlar beni sevmek zorunda değil ama saygı göstersinler."

"Kiminle fotoğraf çektireceğimi sormam"

  • "O fotoğrafın ardından özür dileseydim her şey bitecekti. Benden bunu istediler. Bunu asla yapmazdım. Niye böyle bir şey yapayım? Kiminle fotoğraf çektireceğimi sormam. Kendi kararlarımı vermekte özgürüm."

"Değişmemi istiyorlar ama ben değişmeyeceğim"

  • "Almanya'da gerçekten büyük sorunlar var. Irkçılık son zamanlarda çok arttı. İnsanlar benim değişmemi istiyor ama ben değişmeyeceğim."

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