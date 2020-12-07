SÜPER LİG

Mesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi ve derbi mağlubiyeti sonrasında moral buldu. Sarı lacivertlilerde bununla birlikte transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferi için çok önemli bir iddia geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil

Mesut Özil

Fotoğraf: JOHN SIBLEY

Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayında ses getirecek bir transferin peşinde. Sarı lacivertliler Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'i renklerine bağlamak için görüşmelerde bulunuyor.

İngiliz ekibinde lisans çıkartılmayan oyuncunun devre arası transfer döneminde Arsenal'den ayrılmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu da yaptığı açıklamada “Mesut Özil, devre arası %90 ihtimalle Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı. Zorlu'nun bu açıklamaları sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 maçta 44 gol attı 77 de asist yapma başarısı gösterdi.

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