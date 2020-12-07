Mesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayında ses getirecek bir transferin peşinde. Sarı lacivertliler Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'i renklerine bağlamak için görüşmelerde bulunuyor.

İngiliz ekibinde lisans çıkartılmayan oyuncunun devre arası transfer döneminde Arsenal'den ayrılmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu da yaptığı açıklamada “Mesut Özil, devre arası %90 ihtimalle Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı. Zorlu'nun bu açıklamaları sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 maçta 44 gol attı 77 de asist yapma başarısı gösterdi.