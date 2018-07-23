MİLLİ TAKIM

Mesut Özil'e tek teşekkür F1 pilotundan geldi

Mesut Özil'in ırkçı saldırılara maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakması sonrasında Türk kamuoyundan destek mesajları yağdı. Mesut'un bu kararı Alman medyasını şoke ederken yıldız futbolcuya tek teşekkür mesajı sürpriz bir isimden geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile kupa kazanma başarısı göstermişti.

Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile kupa kazanma başarısı göstermişti.

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e Türk kamuoyundan destek mesajları yağdı. Alman medyasını yaptığı açıklamalarla şoke eden yıldız futbolcuya tek teşekkür ise Formula 1 pilotu Nico Rosberg'den geldi.

Rosberg, Mesut Özil'in 2014 Dünya Kupası ile çekilmiş fotoğrafını paylaşırken "Danke Mesut" (Teşekkürler Mesut) ifadesini kullandı. Bilindiği üzere 2014'te Brezilya'da düzenlenen turnuvada Almanya Dünya Kupası'nı kazanmış ve Mesut Özil o turnuvanın en iyi oyuncularından biri olmuştu.

İşte Nico Rosberg'in Mesut Özil için yaptığı o paylaşım;


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