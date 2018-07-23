Mesut Özil'e tek teşekkür F1 pilotundan geldi

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e Türk kamuoyundan destek mesajları yağdı. Alman medyasını yaptığı açıklamalarla şoke eden yıldız futbolcuya tek teşekkür ise Formula 1 pilotu Nico Rosberg'den geldi.

Rosberg, Mesut Özil'in 2014 Dünya Kupası ile çekilmiş fotoğrafını paylaşırken "Danke Mesut" (Teşekkürler Mesut) ifadesini kullandı. Bilindiği üzere 2014'te Brezilya'da düzenlenen turnuvada Almanya Dünya Kupası'nı kazanmış ve Mesut Özil o turnuvanın en iyi oyuncularından biri olmuştu.

İşte Nico Rosberg'in Mesut Özil için yaptığı o paylaşım;

Danke Mesut #weltmeister2014 pic.twitter.com/XhhoOV46Es — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 22 Temmuz 2018