Mesut Özil'in ailesi Türk halkına teşekkür etti

Irkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in bu kararı sonrasında Zonguldak'ta yaşayan aile üyelerinden de açıklamalar geldi.

Yıldız futbolcunun annesi Gülizar Özil, AHaber'e yaptığı kısa açıklamada kendilerine verilen destek için teşekkür ederken abi Mutlu Özil, "Mesut’la Cumhurbaşkanımız sürekli görüşüyordu. Bu fotoğraf olayı 1 senelik bir olay değil. Türk halkına ve Cumhurbaşkanımıza bugün söyledikleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

İşte Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'in sözleri;

"Biz Mesut’la uzun süre konuştuk. Bu kararı beraber verdik. Cumhurbaşkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Mesut’la Cumhurbaşkanımız sürekli görüşüyordu. Bu fotoğraf olayı 1 senelik bir olay değil. Türk halkına ve Cumhurbaşkanımıza bugün söyledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Mesut’un morali çok iyi. Biz sürekli destekliyoruz, görüşüyoruz. Şu an Arsenal’da çalışmalara başladı. Artık önüne bakacak hayırlısı neyse o olur inşallah."