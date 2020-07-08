ÖZET | Milan'dan Juventus maçında muhteşem geri dönüş: Dünya bu maça kilitlendi

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta lider Juventus'u 4-2 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve takımının geriden gelerek maçı kazanmasına destek oldu. Milan'ın Juventus'u 4-2 yendiği maçın özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Milan-Juventus maçının önemli anları;

San Siro'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. Konuk Juventus, 47. dakikada Adrien Rabiot ve 53. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra sahada Milan fırtınası esti.

62. dakikada penaltıdan Zlatan Ibrahimovic, 66. dakikada Franck Kessie, 68. dakikada Rafael Leao ve 81. dakikada Ante Rebic ile fileleri havalandıran Milan, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ikinci yarıda oyuna girdi.

Bu sonuçla şampiyonluk mücadelesi veren Juventus 75 puanda kalırken, Milan puanını 49'a çıkardı.

Milan'ın Juventus'u 4-2 yendiği maçın özetini ve gollerini izlemek için tıklayın;

İtalya Serie A'da puan durumu;