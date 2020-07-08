Milan Juventus özeti Zlatan İbrahimovic verdiği cevapla yine şaşırtmadı
Zlatan Ibrahimovic verdiği cevaplarla yine şaşırtmadı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Zlatan İbrahimovic, kendine özgü açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Daha önce sorulara karşı verdiği cevaplarla da gündeme gelen yıldız oyuncu, takıma sezon başında katılsaydı şampiyonluğa ulaşabileceklerini söyledi.
Haber MerkeziAA
Lider Juventus karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılan Milan'da, ocak ayında kadroya katılan İsveçli yıldız İbrahimovic yine iddialı konuştu. 38 yaşındaki İbrahimovic, "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik. Ben bir başkan, teknik direktör ve oyuncuyum, fakat bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar" ifadelerini kullandı.
Milan, ligdeki son iki maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'yu deplasmanda 3-0, Juventus'u ise sahasında 4-2 mağlup etti. İtalya Serie A puan durumuna bakmak için linke tıklayınız.
Milan Juventus maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz
İki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsveçli futbolcu, birer gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.
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