Hakan Çalhanoğlu attı Milan kupada turladı (ÖZET)

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı düşük tempoda geçti ve golsüz eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Milan ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 46. dakikada Zlatan İbrahimovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Kırmızı kart gördü

Maçın 72. dakikasında, Milan'ın bu maçta yedek kulübesinde yer alan kalecisi Gianluigi Donnarumma, hakeme yönelik protestosu nedeniyle kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda da Milan fırsatları değerlendiremeyince maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve 15'er dakikalık uzatma devrelerine gidildi. Burada da eşitlik bozulmayınca mücadelenin galibini belirlemek üzere penaltı atışlarına geçildi.

Hakan Çalhanoğlu attı

Penaltı atışlarında, Milan kalecisi Tataruşanu'nun, Rincon'un kullandığı 4. penaltı atışını kurtarıp, Hakan Çalhanoğlu'nun da 5. penaltı atışını gole çevirmesiyle kırmızı-siyahlılar, müsabakayı kazandı.

Rakibi Torino'yu penaltı atışlarında 5-4'lük skorla yenen Milan, adını çeyrek finale yazdırdı. Kupada Milan'ın çeyrek finaldeki rakibi, bugün oynanacak Fiorentina-Inter maçının galibi olacak.

Milan-Torino maç özeti izle, Hakan Çalhanoğlu'nun golünü izle

Milan-Torino maç özetini ve Hakan Çalhanoğlu'nun golünü izlemek için tıklayınız.

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