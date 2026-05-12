Milli atıcı Fahrettin Can Er Avrupa ikincisi

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Fahrettin Can Er, gençlerde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyonda genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde yarışan Fahrettin Can Er, Avrupa ikincisi oldu.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 3'e (1 gümüş, 2 bronz) yükseldi.