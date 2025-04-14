Milli futbolcu Merih Demiral, FIFA Players Executive Programme'a kabul edildi

Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olan Merih Demiral, federasyonun internet sitesine yaptığı açıklamada, bu programda yer alacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkanı vermesini son derece değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.