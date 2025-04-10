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Milli güreşçi Yasemin Adar gümüş madalya aldı

Milli güreşçi Yasemin Adar gümüş madalya aldı

22:4410/04/2025, Perşembe
AA
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Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalyada kaldı.
Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalyada kaldı.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalyada kaldı.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalyada kaldı.


Başkent Bratislava'daki şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı.


Günün son maçında rakibine 6-0 yenilen Yasemin, 8'inci kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi.


Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya aldı.


Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde ayrıca 2017 ve 2022'de olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu elde etti.


Kadın milli güreşçiler, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda günü 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.


Yasemin'in yanı sıra Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Bediha Gün (59 kilo) gümüş, Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) bronz madalya aldı.


Şampiyonada yarın kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erecek. Milli güreşçilerden Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) ve Nesrin Baş (72 kilo) altın madalya için mindere gelecek. Zeynep Yetgil (53 kilo) bronz madalya, Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise repesaj müsabakası yapacak.


Organizasyonda yarın ayrıca grekoromen stilde karşılaşmalar başlayacak. 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler gerçekleştirilecek.




#Avrupa Güreş Şampiyonası
#Yasemin Adar Yiğit
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