Milli judocular müsabakalara Samsun'daki kampta hazırlanıyor

Samsun TOHM’da, ümit ve genç kategorilerde toplam 56 milli judocu ortak kamp kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.





Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, görevi devralalı 2 ay olduğunu ve milli takımla iyi bir uyum sağlayarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.





Milli sporcularla kısa ve uzun vadeli hedeflerinin olduğunu ifade eden Sandal, "Kısa vadeli hedeflerimiz bu seneki Avrupa ve dünya şampiyonaları, uzun vadeli hedeflerimiz ise 2028 ve 2032 Olimpiyatların altyapılarının hazırlığını yapıyoruz." dedi.





Ümit Milli Takımı sporcularının bir hafta sonra Berlin'de düzenlenecek Avrupa Kupası için test müsabakalarına katılacaklarını anlatan Sandal, "Müsabakalarda madalya alan, madalyaya yakın olan sporcularımızla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz. Burada Ümit Milli Takım'daki sporcularımız genç milli takımdaki abilerini hem çalışma bakımından hem disiplin bakımından hem kendilerine hedef koyma bakımından örnek alıyorlar. Hem sporcularımıza faydaları da oluyor." dedi.





Genç milli takımın 2 Mayıs'a kadar Samsun TOHM'da antrenmanlara devam edeceğini söyleyen Sandal, şunları kaydetti:





"3-4 Mayıs'ta İstanbul'da Marmara Kupası olacak. Dünya Şampiyonası ayarında bir turnuva olacak. Biz sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Genç, dinamik ve güçlü bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu sene Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali. Burada İstiklal Marşı'mızı okutmak, altın madalya kazanmak ve uzun vadeli hedefte de 2028 ve 2032 Olimpiyatlarına buradan sporcu hazırlamak."







