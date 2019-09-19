Milli Takım bir basamak yükseldi
MİLLİ TAKIM

Milli Takım bir basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımımız, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemler'inde Andorra ve Moldova ile oynanan maçlarda 6 puanı hanesine yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemler'inde Andorra ve Moldova ile oynanan maçlarda 6 puanı hanesine yazdırdı.

Fotoğraf: Onur Çoban / AA

FIFA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada Belçika zirvedeki yerini korudu. Fransa 2. sıraya çıkarken, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki Andorra ve Moldova galibiyetleriyle 1 basamak yükseldi. Milliler, puanını 1475 yaptı ve 36. basamağa çıktı.

Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.


Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 24 Ekim’de duyurulacak.

FIFA eylül ayı dünya sıralaması şöyle;

  • 1 - Belçika: 1752
  • 2 - Fransa: 1725
  • 3 - Brezilya: 1719
  • 4 - İngiltere: 1662
  • 5 - Portekiz: 1643
  • 6 - Uruguay: 1639
  • 7 - İspanya: 1631
  • 8 - Hırvatistan: 1625
  • 9 - Kolombiya: 1622
  • 10 - Arjantin: 1614
  • 36 - Türkiye: 1475

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