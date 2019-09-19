Milli Takım bir basamak yükseldi

FIFA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada Belçika zirvedeki yerini korudu. Fransa 2. sıraya çıkarken, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki Andorra ve Moldova galibiyetleriyle 1 basamak yükseldi. Milliler, puanını 1475 yaptı ve 36. basamağa çıktı.

Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 24 Ekim’de duyurulacak.

FIFA eylül ayı dünya sıralaması şöyle;

1 - Belçika: 1752

2 - Fransa: 1725

3 - Brezilya: 1719

4 - İngiltere: 1662

5 - Portekiz: 1643

6 - Uruguay: 1639

7 - İspanya: 1631

8 - Hırvatistan: 1625

9 - Kolombiya: 1622

10 - Arjantin: 1614

36 - Türkiye: 1475