MİLLİ TAKIM

Milli Takım kadrosunda büyük sürprizler: Şenol Güneş inadından vazgeçti

A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroya uzun zamandır davet etmediği Caner Erkin'i de dahil etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Fotoğraf: İbrahim ALİOĞLU

A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş milli kadroya uzun zamandır davet etmediği Caner Erkin'i kamp kadrosuna dahil etti. Bununla birlikte Başakşehir'den Berkay Özcan ve Everton'dan Cenk Tosun da uzun zaman sonra A Milli Takım kadrosunda yer aldılar.

İşte Ay-Yıldızlıların aday kadrosu;

  • KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
  • DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin
  • ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı
  • FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

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