Milli takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.
Milli Takımların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Milli Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.
Şenol Güneş: Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorum
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki beşinci maçında Rusya’yı 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, top kayıplarının fazla olduğunu ifade etti."Arkam dönükken gol yedik"Güneş,“Rakip 10 kişi kalınca zorladık ve arkasından golleri bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyi beklememize rağmen gereksiz bir gol yedik. Fizik olarak Rusya iyi bir takım. Geriden uzun top atıp içeri girmeye çalıştılar. Orada bizim zaaflarımız oldu. İlk bölümdeki pas anlayışımızı iyi yapamadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kazanma isteklerinden dolayı. Bizim galibiyete ihtiyacımız vardı. Macaristan maçı ne olur bilinmez. İkinci Torbaya girmiş olmamız büyük bir avantaj. Zor bir dönemden geçerek Macaristan maçına çıkmıştık. Sırbistan’a karşı iyi oynadık. Şimdi galibiyetle kasım ayına başladık ve daha iyi durumdayız. FIFA sıralamasında bu da çok büyük bir avantaj olacaktır. Memnunum maçın skorundan ama eksiklerimizi biliyoruz. Bu akşamki maç Sırbistan’a bağlı. Berabere kalırsa farklı olacak. Zeki’nin sakatlığını takip edeceğiz. Cengiz’i değiştirmeden önce sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Cengiz ve Hakan'ı değiştirecektim, arkam dönükken gol yedik” dedi.“Top kayıplarımız fazla olunca güvenimizde kayboluyor”Maç içerisindeki kayıp ve hatalara değinen Güneş, “Top kayıplarımız fazla olunca güvenimizde kayboluyor. Rakibin oyun tarzında uzun toplara cevap veremedik. 10 dakikadan sonra bunu iyi yaptık rakibi getirmedik sahaya. Maçın tamamında yaptığımızda iyi bir takım olduğumuzu gösterebiliriz. Tabi oyundan kopmalar oluyor. Keşke her maçı kazanıp bu eksiklikleri kapatmak için şansımız olsa” ifadelerini kullandı.“Takımımız bir bütün”A Milli Takım’ın performansına değinen Şenol Güneş, “Bireysel olarak bir şey söylemeye gerek yok. Hakan’ın kariyeri belli. Görevini en iyi şekilde yaptı. Takımımız bir bütün. Bütün oyuncular önemli ama takım daha önemli. Hakemle ilgili hatalar oldu. Penaltı mı değil mi kırmızı kart mı bir şey diyemem. Daha öncede bize hatalar oldu. 2 maçta 4 puan daha alabilirdik ama bu tarz hatalar olacak” şeklinde konuştu.A Millilerimiz 1-0'dan geri dönerek Rusya'yı 3-2 yendi
A Millilerimiz 1-0'dan geri dönerek Rusya'yı 3-2 yendi
A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde grup lideri Rusya'yı sahasında 3-2 yendi ve tarihi bir galibiyet aldı. Rusya adı altında rakibine karşı ilk kez kazanan Milliler, aynı zamanda 2020 yılında ilk galibiyetini elde etti. Rusya galibiyeti ile puanını 6 yapan A Milli Takım, son hafta maçları öncesi Uluslar Ligi iddiasını sürdürdü.Maçtan dakikalar8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Miranchuk'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cheryshev bekletmeden dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.10. dakikada Rusya'nın sağ kanattan gelişen atağında Zobnin ceza sahasına ortasını gönderdi, Zabolotny altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.11. dakika Rusya öne geçti. Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kuzyaev, altı pas önündeki Cheryshev'e pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-1.24. dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.26. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.28. dakikada ay-yıldızlı ekip, Rusya ceza yayının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti. Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1. 46. dakikada Rusya'nın sol kanattan hızlı gelişen atağında, Ozdoev ceza sahasına girdi. Ozdoev'in sol çaprazdan şutunda kaleci Mert ayaklarıyla golü önledi, top kornere çıktı. 51. dakikada Rusya ceza sahası içerisine giren Ozan Tufan'ı, Kuzyaev düşürdü. Hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Guilherme ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1. 57. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Karavaev, ceza sahasına girdi ve son çizgiye kadar topu sürdü. Bu oyuncunun altı pas önüne çıkardığı topu kontrol eden Kuzyaev'in şutunda top ağlara gitti: 3-2.67. dakikada Cenk Tosun'dan aldığı pasla topla buluşan Deniz Türüç, Rusya ceza sahası dışından şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 75. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Karavaev, ceza sahasına girdi ve çok sert bir şut attı. Kaleci Mert'in yumruklarıyla kurtardığı şutta, top boşta kaldı. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 78. dakikada milli takım 4. gol şansını kullanamadı. Milli takım Hakan Çalhanoğlu ile kontra atağa çıktı. Hakan, sağdan bindiren Ozan'a pasını attı. Ozan, ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'a pasını verdi, bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.
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