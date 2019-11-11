Milli Takım'da Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroda

A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.

Akkan’ın yerine Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır ay-yıldızlıların kamp kadrosuna dahil oldu.

Şenol Güneş: Üzülmeyin, gitmiyorum A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına bugün İstanbul'da başladı.Grupta liderizEURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla ilk sırada yer alan. Milliler, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı İzlanda maçından puan alması durumunda Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyecek."Hedefimiz iki maçta 6 puan"Kritik maçların hazırlıkları için Riva'da toplanan A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Hedefimiz iki maçta 6 puan. Kazanmak için oynadığımızda en kötü beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç. Çünkü 1 puan almamız halinde hedefimizi gerçekleştireceğiz."İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra o tecrübe ile Dünya Kupası'na da katılırız."Altay Bayındır'ı görmek istiyoruz""Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz."" 4 Büyükler'den 7 futbolcu alabildik""Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Biz de onları temsil ederek yarışıyoruz. Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulübümüzün beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzer, üzüyor da. 4 Büyükler'den 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. Türk futbolunun eksikleri ve sorunları da var.""İzlanda maçı final olacak""İzlanda maçı bizim için final olacak, oynadığımız tüm maçların toplamından daha istekli ve coşkulu olmamız gerekiyor. Gruptaki tek mağlubiyetimizi İzlanda'dan aldık. İzlanda, biz bunları yendik yine yeneriz düşüncesiyle gelecek. O yüzden sakin kalmamız ve akıllı oynamamız gerek.""2022 benim için final olacak""2022 benim için final olacak ama İzlanda maçına da final diyorum. Benim için İzlanda maçı son değil. Üzülmeyin, gitmiyorum şimdilik. Yarının ne olacağını bilmiyoruz.""Sakat olsa da Emre bizimle olacak""Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor. Sakat olsa bile bizimle olacak. Emre bizim kaptanımız. Bize çok yardımcı olan bir kardeşimiz. Sakatlığı var. Yaşı itibarıyla her sakatlığa katlanarak hem kulübü hem de bizim için oynamaya gayret gösteriyor. Ne durumda olacağına bakacağız. Ne olursa olsun kamptan ayrılmayacak."

Güneş: Altay'ı görmek istiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra ile oynanacak kritik maçlar öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, Altay ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz."



