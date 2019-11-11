Milli Takım'da Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroda
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda kaleci Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi.
Haber MerkeziDHA
A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.
Akkan’ın yerine Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır ay-yıldızlıların kamp kadrosuna dahil oldu.
Güneş: Altay'ı görmek istiyoruz
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra ile oynanacak kritik maçlar öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, Altay ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz."
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