Muğlalı sporcu Milli Takım kampına davet edildi

Güreş Antrenörü Elis Yıldız, güreşçi Çomak’ın başarısı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Daha önce U15 Türkiye üçüncülüğü, U13 Türkiye üçüncülüğü ve U11 Türkiye şampiyonluğu bulunan güreşçi ikinci Türkiye şampiyonluğunu U14 yaş grubunda alarak ilimizi gururlandırdı. Yakın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini veren sporcumuzu tebrik eder, milli takım kampında başarılar dileriz" dedi.