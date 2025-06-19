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Muğlalı sporcu Milli Takım kampına davet edildi

Muğlalı sporcu Milli Takım kampına davet edildi

10:1319/06/2025, Perşembe
IHA
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Muğlalı sporcu Milli Takım kampına davet edildi
Muğlalı sporcu Milli Takım kampına davet edildi

Muğlalı güreşçi Ayça Çomak Türkiye şampiyonu oldu ve Milli Takım kampına davet edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan yaklaşık 950 sporcunun katılımıyla 16-17 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleştirilen U14 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Muğlalı Ayça Çomak Türkiye Şampiyonu olarak milli takım kampına gitmeye hak kazandı.


Güreş Antrenörü Elis Yıldız, güreşçi Çomak’ın başarısı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Daha önce U15 Türkiye üçüncülüğü, U13 Türkiye üçüncülüğü ve U11 Türkiye şampiyonluğu bulunan güreşçi ikinci Türkiye şampiyonluğunu U14 yaş grubunda alarak ilimizi gururlandırdı. Yakın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini veren sporcumuzu tebrik eder, milli takım kampında başarılar dileriz" dedi.

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