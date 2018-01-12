Muhammed Demirci: Bir gün Beşiktaş'a döneceğim

10 yaşında Barcelona altyapısında idmanlara çıkmaya başlayan ve 'Türk Messi' yakıştırmaları yapılan Muhammed Demirci, Beşiktaş'ta başlayan kariyerinde yaşadığı düşüşe rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini ifade etti.

23 yaşındaki futbolcunun Türkiye gazetesine verdiği röportajdan bazı bölümler şöyle;

'Üç Büyükler'den birinde olamama sebebin nedir?

"Oralarda olamamam benim hatam gibi görünüyor. Daha fazla çalışıp daha fazla konsantre olmalıydım ama yapamadım. Şu anda bunların üstünde duruyorum. Elbette ki dış etkenler de vardı ama bunlara sığınmak bahane olur."

Şenol Güneş'le çalışma fırsatı bulsaydın daha farklı bir noktada olabilir miydin?

"Bunu yaşamadan bilemeyiz. Şenol Hoca’nın bana katkısı olacağına inanıyorum ama belki de onun oyun felsefesine uymayabilirim. Oyuncuya yeterince değer verdikten sonra her teknik adamın her oyuncu için faydalı olacağına inanıyorum."

Vodafone Park’ta forma giyememek içini acıtıyor mu?

"Orada oynamadım ama İnönü’de oynadım. İnanılmaz bir atmosferi vardı. Vodafone park'ta dışarıdan gayet iyi duruyor. Beşiktaşlıyım ve orada oynamayı elbette çok isterim."

Muhammed Demirci (@mdemirci17)'in paylaştığı bir gönderi ( Nis 25, 2017 at 9:02öö PDT )

Yeniden Beşiktaş forması giyme hayalin var mı?

"Bu hayalleri kurabilmek için öncelikle bazı şeyleri başarmam gerek. Şu an İstanbulspor’da yeterince forma giyemiyorum. Bazı şeyleri başardıkça hayal kurmanın daha faydalı olacağına inanıyorum. Şu anki hayallerim önümüzdeki maçta goller ve asistler yapmak. Ama Beşiktaş içimde ukde kaldı. Uzun vadeli hayallerimde Beşiktaş forması da elbette var. Beşiktaş’a çok katkı yapamadığım için üzgün ve kızgın olduklarını biliyorum ama bir gün Beşiktaş’a döneceğim ve oynadığım futbolla kendimi affettireceğim."