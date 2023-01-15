Spor NBAde Blazers 5 maç sonra kazandı
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NBA'de Blazers 5 maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Portland Trail Blazers, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 136-119 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
NBAde gecenin toplu sonuçları!
Damian Lillard double-double yaptı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Damian Lillard'ın 36 sayı ve 10 asistle oynadığı maçta Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks'i 136-119 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Ev sahibi ekipte Jusuf Nurkic, 22 sayı ve 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic, maçı 15 sayıyla tamamlayarak kendi adına sezonun en düşük performanslarından birini gösterdi.

Konuk ekipte Spencer Dinwiddie 25, Reggie Bullock ise 24 sayıyla maçı tamamladı.

Memphis Grizzlies'dan 9 maçlık galibiyet serisi

Memphis Grizzlies, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-112 yenerek NBA'in şu anki en uzun galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Grizzlies'da Desmond Bane 25 sayı kaydederken, Ja Morant ise 23 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Indiana Pacers'ta Chris Duarte'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Boston Celtics'ten üst üste 6. galibiyet

Boston Celtics, deplasmanda Charlotte Hornets'i 122-106 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Celtics'te Jayson Tatum 33, Malcolm Brogdon ise 30 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Son 8 maçın 7'sini kaybeden Hornets'te LaMelo Ball'un 31 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman'dan 6 sayı

Minnesota Timberwolves'un, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 110-102 yendiği maçta Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı attı.

Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 15 dakika 32 saniye süre aldığı maçta 6 sayı, 1 asist, 1 top çalma ile oynadı. Jarrett Allen ve Evan Mobley, 19'ar sayıyla Cavaliers adına maçın en skorer oyuncuları oldu.

NBA'de gecenin sonuçları

  • Charlotte Hornets-Boston Celtics: 106-122
  • Indiana Pacers: Memphis Grizzlies: 112-130
  • Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 103-114
  • Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 110-102
  • Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 117-118
  • Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 136-119
  • Miami Heat-Milwaukee Bucks: 111-95

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