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Novak Djokovic Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

Novak Djokovic Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi

22:297/07/2025, Pazartesi
AA
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Novak Djokovic
Novak Djokovic

Wimbledon'da sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında Sırp tenisçi Novak Djokovic rakibi Alex De Minaur'u 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi.


İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Djokovic ile Avustralyalı oyuncu Alex De Minaur karşılaştı.


Djokovic, ilk seti farklı kaybetmesine rağmen sonradan maça ağırlığını koydu ve 1-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.


Günün bir diğer tek erkekler eşleşmesinde Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen İtalyan Flavio Cobolli, çeyrek finalde Djokovic'in rakibi oldu.


Tek kadınlarda ise İsviçreli Belinda Bencic, üçüncü turda milli tenisçi Zeynep Sönmez'i eleyen Rus Ekaterina Aleksandrova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.




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