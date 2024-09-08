Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ın neden Avrupa kadrosuna alınmadığı belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli takımın Avrupa listesini belirledi. Mourinho, yeni transferlerden Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı kadroya dahil etmedi.
Sabah'ın haberine göre, Mourinho'nun Oğuz ve Levent'i kadroya almama nedeni belli oldu. Portekizli teknik adam, Levent Mercan'ı güçsüz bulurken, fizik olarak kendisini Avrupa listesine yazacak kadar geliştirmediğini ve daha iyi seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi.
Mourinho'nun Oğuz Aydın için de aynı görüşte olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Levent Mercan'ı 2 milyon euroya, Oğuz Aydın'ı ise 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı: