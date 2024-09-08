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Spor

Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ın neden Avrupa kadrosuna alınmadığı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Levent Mercan, Avrupa listesine yazılmamıştı. Bunun nedeni ortaya çıktı.

Haber Merkezi
11:21 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 11:22 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Oğuz Aydın ve Levent Mercan
Oğuz Aydın ve Levent Mercan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli takımın Avrupa listesini belirledi. Mourinho, yeni transferlerden Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı kadroya dahil etmedi.


Sabah'ın haberine göre, Mourinho'nun Oğuz ve Levent'i kadroya almama nedeni belli oldu. Portekizli teknik adam, Levent Mercan'ı güçsüz bulurken, fizik olarak kendisini Avrupa listesine yazacak kadar geliştirmediğini ve daha iyi seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi.


Mourinho'nun Oğuz Aydın için de aynı görüşte olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Levent Mercan'ı 2 milyon euroya, Oğuz Aydın'ı ise 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti.


Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı:


Kaleci:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin
Defans:
Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel
Orta saha:
Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek,
Forvet:
Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun



#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Avrupa kadrosu
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