Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ın neden Avrupa kadrosuna alınmadığı belli oldu

Sabah'ın haberine göre, Mourinho'nun Oğuz ve Levent'i kadroya almama nedeni belli oldu. Portekizli teknik adam, Levent Mercan'ı güçsüz bulurken, fizik olarak kendisini Avrupa listesine yazacak kadar geliştirmediğini ve daha iyi seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi.