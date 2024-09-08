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Spor

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı olacak

Haber Merkezi
09:49 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 10:14 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Sol bek transferi için çalışmalar yapan Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu için devreye girdi.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için çalışmalara başladı.

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Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertliler, birçok isimle görüşmelerini hızlandırdı.

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Fenerbahçe adı Galatasaray ile de anılan bir oyuncu için resmen devreye girdi.

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Sarı lacivertliler, Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Belçikalı yıldız Maxim de Cuyper için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin genç yetenek için Belçika ekibine 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.

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Teknik direktör Mourinho'nun da Cuyper'i çok istediği belirtildi.

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Fenerbahçe, oyuncuyu büyük bir potansiyel olarak görüyor.

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Hem ondan yararlanmak istiyor hem de ileride iyi bir bonservis ücretiyle pazarlamayı düşünüyor.

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2020'den beri Club Brugge forması giyen oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

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#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Maxim de Cuyper
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