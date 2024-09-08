Jose Mourinho'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı olacak

Sol bek transferi için çalışmalar yapan Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu için devreye girdi.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için çalışmalara başladı.
Takvim'in haberine göre; sarı-Lacivertliler, birçok isimle görüşmelerini hızlandırdı.
Fenerbahçe adı Galatasaray ile de anılan bir oyuncu için resmen devreye girdi.
Sarı lacivertliler, Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Belçikalı yıldız Maxim de Cuyper için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin genç yetenek için Belçika ekibine 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.
Teknik direktör Mourinho'nun da Cuyper'i çok istediği belirtildi.
Fenerbahçe, oyuncuyu büyük bir potansiyel olarak görüyor.
Hem ondan yararlanmak istiyor hem de ileride iyi bir bonservis ücretiyle pazarlamayı düşünüyor.
2020'den beri Club Brugge forması giyen oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona eriyor.