Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda galibiyet sonrası teknik direktör basın toplantısında soruları yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamaları:

'Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor'

"Maça çok iyi başladık. Oyunu iyi yönettik. Adana Demirspor'a çok fazla pozisyon vermeden 2-0 yaptık. İlk yarının sonundaki penaltı golü. Kuralın ne olduğunu öğrenirsek, bu pozisyon penaltı mı daha iyi anlayacağız. Farklı statlarda, farklı kararlar veriliyor. Penaltı verilebilir, saygı duyuyorum. Buna penaltı veriliyorsa, bütün hakemler bu pozisyonların hepsine penaltı vermeli. Herkesin istediği standart olması"





'Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz'

"Parken Stadı'nda önemli bir maça çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. İyi oyunculara sahibiz, gruplarda iyi maçlar oynadık. Son 16'da bu oyunları oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız futbol ileriye doğru bize ümit veriyor. İnşallah Türk futbolu için önemli bir gece olur. İkinci yol Avrupa Ligi ama bu aklımızda şu an yok"





'Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in son durumu'

"Davinson Sanchez koşulara başladı. Her şey yolunda giderse pazar günü bizimle antrenman yapmasını düşünüyoruz. Sonra karar vereceğiz. Hakim Ziyech'i de yavaş yavaş deneyeceğiz. Pazar günü net şekilde durumlarını göreceğiz ve karar vereceğiz. Oyuncularımız oynamak istiyor. Ancak önemlisi sağlıklı ve %100 şekilde oynamaları"



















