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Spor

Galatasaray'da Zaha ve Ziyech neden 11'de değil?

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı Süper Lig maçı öncesinde Hakim Ziyech kadroya alınmazken Zaha da yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde iki oyuncuyu da Kopenhag maçına sakladıklarını açıkladı.

20:59 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 21:39 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray-Adana Demirspor
Galatasaray-Adana Demirspor

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maç öncesinde Hakim Ziyech kadroda yer almadı. Mücadele öncesinde taraftarlar arasında endişe oluşturan bu gelişme ile ilgili belirsizliğe ise Okan Buruk sona erdi. Başarılı teknik adam, yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına saklandığını söyledi.

Bilindiği üzere Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, son haftalarda Galatasaray'ın en etkili isimlerinin başında geliyor. Ziyech şimdiye kadar çıktığı 11 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Zaha ise 16 maçta 6 gol attı ve 2 de asist yaptı.



#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Zaha
#Ziyech
1 saat önce
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