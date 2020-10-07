MİLLİ TAKIM

Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı gol sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Tufan, Almanya ile oynanan karşılaşmada muhteşem bir gole imza attı. Tufan'ın şutunda kaleci Leno hareketsiz kalırken sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan'ın Almanya maçında yaptığı gol vuruşu.

Ozan Tufan'ın Almanya maçında yaptığı gol vuruşu.

Fotoğraf: THILO SCHMUELGEN

Almanya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçında Ozan Tufan'ın attığı gol gecenin gündemini oluşturdu. Tufan, ceza sahası dışından yakaladığı fırsatta başarılı file bekçisi Leno'yu çaresiz bıraktı.

Ozan Tufan'ın harika golü sonrasında sosyal medyada milli futbolcu ile ilgili dikkat çekici mesajlar paylaşıldı.

İşte Ozan Tufan ile ilgili yapılan yorumlar;

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