Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı gol sosyal medyada gündem oldu

Almanya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçında Ozan Tufan'ın attığı gol gecenin gündemini oluşturdu. Tufan, ceza sahası dışından yakaladığı fırsatta başarılı file bekçisi Leno'yu çaresiz bıraktı.

Ozan Tufan'ın harika golü sonrasında sosyal medyada milli futbolcu ile ilgili dikkat çekici mesajlar paylaşıldı.

İşte Ozan Tufan ile ilgili yapılan yorumlar;

GOOOOLLL! Ozan Tufan'ın harika golüyle beraberliği yakalıyoruz! pic.twitter.com/8BJPr8LfPE — TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020

Ozan Tufan 30 M Euro. Sizce? — Aydın Cingöz (@AydinCingoz) October 7, 2020

Ozan, “Türk Milli Takım tarihinin en muazzam gollerinden birini attı”diyebiliriz. Hem de Almanya’ya... — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) October 7, 2020

Attığımız golde derslik bir hücum pres yaptık. Herkesin birbirine destek verdiği ve birbirini kontrol ettiği dikkatli bir baskı 👏🏻👏🏻👏🏻

Helal olsun size @MilliTakimlar — Veli Yigit (@veliyigit) October 7, 2020

Ozan Tufan o nasıl güzel kalite kokan bir gol. Helal sana🇹🇷🇹🇷🇹🇷 @Ozan — Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) October 7, 2020