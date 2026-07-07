ÖZET | Arjantin-Mısır: 3-2
21:07, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Lionel Messi - Arjantin
Arjantin, Mısır'ı 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi, Kolombiya-İsviçre maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
Arjantin, Mısır'ı 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi, Kolombiya-İsviçre maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
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Başlıklar :ArjantinMısırDünya Kupası
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