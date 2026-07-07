ÖZET | Arjantin-Mısır: 3-2

Arjantin - Mısır maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ve Mısır bu akşam saat 19.00’da Atlanta Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le mücadele ettiği J Grubu'ndan 3'te 3 yaparak çıkan Arjantin, Son 32 Turu'nda Yeşil Burun Adaları'yla karşılaştı. Arjantin, rakibini uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek adını Son 16 Turu'na yazdırdı. G Grubu'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte yer alan Mısır, 5 puanla ikinci sırada yer alarak Son 32 Turu'na yükseldi. Son 32 Turu'nda Avustralya ile eşleşen Mısır, rakibini normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup ederek Son 16 bileti aldı. Peki, Arjantin - Mısır maçı hangi kanalda? İşte Arjantin - Mısır canlı izleme linki…