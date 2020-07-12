LA LİGA

(ÖZET) Real Valladolid Barcelona maç özeti ve golü

Barcelona Enes Ünal'lı Real Valladolid'i tek golle geçti

Barcelona, deplasmanda Real Valladolid 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Katalan ekibine galibiyeti getiren golü Arturo Vidal kaydetti. Milli futbolcumuz Enes Ünal mücadelenin ikinci yarısında forma giydi. Real Valladolid-Barcelona maçı özetine ve golüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Enes Ünal maçta 45 dakika forma giydi.

Enes Ünal maçta 45 dakika forma giydi.

Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 yendi.

Son haftalarına gelinen şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, Real Valladolid'in konuğu oldu.

Katalan temsilcisi, 15. dakikada Arturo Vidal'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Real Valladolid'de milli futbolcu Enes Ünal, 45. dakikada Ruben Alcaraz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Puanını 79'a çıkaran Barcelona, maç fazlasıyla lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Real Valladolid ise 39 puana sahip.

  • Lider Real Madrid, pazartesi günü deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

Real Valladolid-Barcelona maç özeti için tıklayın


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