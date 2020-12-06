Durdurulamıyor: Chelsea, Leeds United'ı 3 golle geçti (ÖZET)

Londra temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leeds United'ı konuk etti. Konuk ekip Leeds United, maçın 4. dakikasında Patrick Bamford'un golüyle 1-0 öne geçerken, Chelsea 27. dakikada Oliver Giroud'la eşitliği sağladı, maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım, 61. dakikada Kurt Zouma'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Chelsea, Christian Pulisic'in 90 3. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

9 maçtır kaybetmiyorlar

Ligde son 9 maçtır kaybetmeyen Chelsea, bu skorla puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Leeds United, 14 puanda kaldı.

2 bin taraftar maçı tribünden izledi

Bu arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçların ardından, sınırlı sayıda taraftarın stadyuma alınmasına izin verilmesiyle yaklaşık 2 bin Chelsea taraftarı, maçı tribünden izledi.

Zirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET) Almanya Bundesliga’da 10. hafta mücadelesinde zirveyi paylaşan iki ekip Bayern Münih ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Gol düellosunun yaşandığı mücadele 3-3 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.Bayern Münih - Leipzig maçında arka arkaya gollerKonuk Leipzig, 19.dakikada Nkunku ile öne geçerken Münih 30’da Musiala ve 34’de Thomas Müller ile cevap verdi. Münih’in üstünlüğü sadece 2 dakika sürdü ve Leipzig 36.dakikada Kluivert’in golüyle devreye 2-2 girdi.Son sözü Müller söylediMücadelenin ikinci yarına konuk Leipzig hızlı başladı ve Emil Forsberg ile durumu 3-2’ye getidi. Münih’te son sözü dakikalar 75’i gösterdiğin kendisini ikinici takımın da üçüncü golünü kaydeden Thomas Müller söyledi: 3-3.Bu sonucun ardından Münih puanını 23’e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Leipzig ise puanını 21’e çıkarda ve ikinci sırada kaldı.Bayern Münih - Leipzig özetini izleŞampiyonlar Ligi Türkiye için hayal oluyor: Kritik eşiğin altına düştük

Chelsea-Leeds United özet izle



