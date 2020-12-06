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Premier Lig maç özetleri: Chelsea - Leeds Unted 3-1 maç özeti izle

Durdurulamıyor: Chelsea, Leeds United'ı 3 golle geçti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, Leeds United'ı 3-1 yendi. Ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Chelsea, puanını 22'ye yükseltti. Chelsea-Leeds United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Premier Lig'de Chelsea zirvede yer alıyor.

Premier Lig'de Chelsea zirvede yer alıyor.

Londra temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leeds United'ı konuk etti. Konuk ekip Leeds United, maçın 4. dakikasında Patrick Bamford'un golüyle 1-0 öne geçerken, Chelsea 27. dakikada Oliver Giroud'la eşitliği sağladı, maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım, 61. dakikada Kurt Zouma'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Chelsea, Christian Pulisic'in 90 3. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

9 maçtır kaybetmiyorlar

Ligde son 9 maçtır kaybetmeyen Chelsea, bu skorla puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Leeds United, 14 puanda kaldı.

2 bin taraftar maçı tribünden izledi

Bu arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçların ardından, sınırlı sayıda taraftarın stadyuma alınmasına izin verilmesiyle yaklaşık 2 bin Chelsea taraftarı, maçı tribünden izledi.

Zirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET)
Zirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET)

Almanya Bundesliga’da 10. hafta mücadelesinde zirveyi paylaşan iki ekip Bayern Münih ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Gol düellosunun yaşandığı mücadele 3-3 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.Bayern Münih - Leipzig maçında arka arkaya gollerKonuk Leipzig, 19.dakikada Nkunku ile öne geçerken Münih 30’da Musiala ve 34’de Thomas Müller ile cevap verdi. Münih’in üstünlüğü sadece 2 dakika sürdü ve Leipzig 36.dakikada Kluivert’in golüyle devreye 2-2 girdi.Son sözü Müller söylediMücadelenin ikinci yarına konuk Leipzig hızlı başladı ve Emil Forsberg ile durumu 3-2’ye getidi. Münih’te son sözü dakikalar 75’i gösterdiğin kendisini ikinici takımın da üçüncü golünü kaydeden Thomas Müller söyledi: 3-3.Bu sonucun ardından Münih puanını 23’e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Leipzig ise puanını 21’e çıkarda ve ikinci sırada kaldı.Bayern Münih - Leipzig özetini izleŞampiyonlar Ligi Türkiye için hayal oluyor: Kritik eşiğin altına düştük

Chelsea-Leeds United özet izle


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