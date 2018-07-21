LA LİGA

Real Madrid Icardi'nin çıkış maddesini ödeyecek

La Liga ekibi Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun satışı sonrasında ilk ciddi hamlesini yapıyor. Benzema'nın da takımdan ayrılacak olması sebebiyle forvet transferini ilk sıraya koyan eflatun beyazlılar Inter'in Arjantinli forveti Mauro Icardi'yi kadrosuna katacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mauro Icardi, Inter tarihinin en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.

Mauro Icardi, Inter tarihinin en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.

Fotoğraf: STEFANO RELLANDINI / Reuters

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a satışı sonrasında ilk ses getiren hamlesini Mauro Icardi ile yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre eflatun beyazlılar bu transfer için oyuncunun 110 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyecek.

Öte yandan Avrupa basını, Icardi'nin transferini Messi'ye karşı bir hamle gibi yorumluyor. Bunun sebebi ise Barcelona altyapısında yetişen Icardi'nin hem Katalan ekibinde hem de Arjantin Milli Takımı'nda Messi'nin olumsuz görüşleri sebebiyle tutunamamış olması.

  • Real Madrid'in Icardi transferi sonrasında Eden Hazard ve Courtois'i de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunması bekleniyor.

Mauro Icardi, Serie A'da çıktığı 190 maçta 110 gol attı, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.
Mauro Icardi, Serie A'da çıktığı 190 maçta 110 gol attı, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.
Reuters

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