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Recep Uçar'dan Beşiktaş zaferi sonrası Solskjaer'e teşekkür

Recep Uçar'dan Beşiktaş zaferi sonrası Solskjaer'e teşekkür

00:0916/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Recep Uçar
Teknik direktör Recep Uçar

9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Oyuncularını kutlayan teknik direktör Recep Uçar, "Bugün alınan 3 puan benim ve oyuncularım için bir galibiyetten de ötesi. Bütün oyuncularımızı canıgönülden, yürekten kutluyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Beşiktaş'a karşı kazanmanın çok güzel olduğunu söyledi.


Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tüm maçlara kazanmak için çıktıklarını ifade etti.


Alt sıralardan kurtulmayı hedeflediklerini anlatan Uçar, "Bugün itibarıyla kazanmak güzel. Beşiktaş'a karşı kazanmak daha güzel. Beşiktaş'a karşı böyle kazanmak daha daha güzel. Bugün alınan 3 puan benim ve oyuncularım için bir galibiyetten de ötesi. Ondan dolayı bugün insanüstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan bütün oyuncularımı oynayan oynamayan, giren girmeyen, kart gören görmeyen bütün oyuncularımız canıgönülden, yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Uçar, maçtan önce eksikleri olduğunu ancak iyi hazırlandıkları karşılaşmadan galip ayrıldıklarını vurguladı.

'Solskjaer hocaya teşekkürler'

"Ole Gunnar Solskjaer hocaya teşekkürler. Kazanırken her şey mübah değil. Fair-Play'i elden bırakmamalıyız. Bir pozisyonda topun tekrar bize atılması konusunda ısrarla takımına seslendi. Teşekkür ederim ve kalan maçlarda onlara başarılar diliyorum."


Takımının erken dakikalarda 10 kişi kaldığını anımsatan Uçar, "Maçın ilk bölümünde oyunu kontrol eden taraf bizdik. Daha fazla topa sahip olan, olgun oynayan, kaleye giden veyahut da gol atma olasılığı yüksek olan taraf gibi bizdik. Bekleyerek oynamak istemedik. Melih de genç bir oyuncumuz, uzun aradan sonra ligde süre alınca tabii biraz hırsının kurbanı oldu. Pres yaparken istemeyerek de olsa kırmızı kartla 27. dakikada oyundan atıldı." ifadelerini kullandı.








#TÜMOSAN Konyaspor
#Recep Uçar
#Beşiktaş

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