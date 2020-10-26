SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken 'Alex' benzetmesi: Sergen Yalçın geriye dönenini buldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 6. haftasını değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş'ın Denizli deplasmanında kazanarak rahatladığını söylerken Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza üzerinden dikkat çeken bir benzetmede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen'in Süper Lig'in yeni Alex'i olarak yorumladığı futbolcu için yaptığı değerlendirme dikkat çekti.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;

  • -Beşiktaş ilk yarıyı hak ettiği gibi önde kapattı. Bizim gördüğümüz açıdan penaltı pozisyonunda dışarıda gözüküyor ama VAR'dan mutlaka bakmışlardır. Çizgi üzerinde ise hakem doğru kararı verdi.
  • -"Yeni bir Alex var. Geriye dönen Alex. Atiba Hutchinson. "
  • -"Sergen hoca, top rakipteyken de futbol olduğunu anlamış. Son 5 dakika dışında her oyuncu topa pres yaptı ve topu çabuk kazandılar. Beşiktaş'ın bu sene Sergen hoca ile görmediğimiz görüntüsüydü bu."
  • -"Çok enteresan bir lige doğru gidiyoruz. Tamamen pandemi döneminden dolayı. Kopmalar olacak ama çok sıkışık bir puanlama olacak gibi görünüyor. Her an her şey olabilir bu ligde."
  • -"Maçın "gittili geldili" olduğu dönemlerde hakem dağıldı. Ayağına basma varsa net penaltı. VAR hakemi zaten penaltı diye Alper Ulusoy'u çağırdı. Çoğu futbolcu arkadaşım buna penaltı vermez ama oyun kurallarında penaltıdır."

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yenilmez şampiyon Khabib Nurmagomedov, kariye...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.