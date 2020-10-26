Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken 'Alex' benzetmesi: Sergen Yalçın geriye dönenini buldu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen'in Süper Lig'in yeni Alex'i olarak yorumladığı futbolcu için yaptığı değerlendirme dikkat çekti.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;

-Beşiktaş ilk yarıyı hak ettiği gibi önde kapattı. Bizim gördüğümüz açıdan penaltı pozisyonunda dışarıda gözüküyor ama VAR'dan mutlaka bakmışlardır. Çizgi üzerinde ise hakem doğru kararı verdi.

-"Yeni bir Alex var. Geriye dönen Alex. Atiba Hutchinson. "

-"Sergen hoca, top rakipteyken de futbol olduğunu anlamış. Son 5 dakika dışında her oyuncu topa pres yaptı ve topu çabuk kazandılar. Beşiktaş'ın bu sene Sergen hoca ile görmediğimiz görüntüsüydü bu."

-"Çok enteresan bir lige doğru gidiyoruz. Tamamen pandemi döneminden dolayı. Kopmalar olacak ama çok sıkışık bir puanlama olacak gibi görünüyor. Her an her şey olabilir bu ligde."

-"Maçın "gittili geldili" olduğu dönemlerde hakem dağıldı. Ayağına basma varsa net penaltı. VAR hakemi zaten penaltı diye Alper Ulusoy'u çağırdı. Çoğu futbolcu arkadaşım buna penaltı vermez ama oyun kurallarında penaltıdır."