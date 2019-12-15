Rıza Çalımbay: Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz

Süper Lig’in 15. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 yendi. Maçtan sonra konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmadan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un soyunma odasına gelerek kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Çalımbay, "Sayın Ali Koç’a çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra soyunma odamıza kadar geldi. Hepimizi tebrik etti. Kendine çok teşekkür ediyorum ve Fenerbahçe’de başarılar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe’yi çok seven biri" açıklamasını yaptı.

Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1 Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7. dakikada Ziya Erdal attı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç attı. Ayrıca mücadelenin 90+5. dakikasında Rodrigues direkt kırmızı, Ozan Tufan ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından lider Sivasspor puanını 33'e yükseltti. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise Gençlebirliği'ne misafir olacak.Fenerbahçe hem maçı kaybetti hem de yıldızlarınıİlk 11'lerSivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando Andrade, YatabareFenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Sadık, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Kruse, Rodrigues, Muriqi



"1-2 transferle daha güçlü duruma geleceğiz"

Deneyimli çalıştırıcı, maçta çok zorlandıklarını ancak iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çok güzel galibiyetler almıştık. Bu maç da bizim için dönüm maçıydı. Bu maçı da geçmemiz gerekiyordu. Bir hafta boyunca bu maça çalıştık ve bu maçı konuştuk. Arkadaşlarım ellerinden geldiğince ne konuştuysak onu sahaya yansıtmaya çalıştılar. Çok zorlandık ama iyi bir galibiyet aldık. Zorlanmamızdaki en büyük neden yine bizden kaynaklandı. Son paslarda hata yaptık ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçı daha önceden koparabilirdik. Bu galibiyete çok seviniyorum ama yukarıya oynamak istiyorsak, ders almamız gereken şeyler de var. Sezon başından beri mükemmel çalışıyorlar. Bugün de herkes varını yoğunu ortaya koydu. Çok iyi mücadele ettik ve oyun disiplininden kopmadık. Böyle bir maçı kazandığımız için de çok mutluyuz. Kalan 2 tane maçımız var. Bu maçları çok iyi bir şekilde bitirip, devre arasında daha çok çalışarak belki 1-2 transferle daha güçlü duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.

Herkese selam, liderliğe devam. pic.twitter.com/tFr6gQoeCL — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2019



