Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken sakatlık açıklaması: Hayatımda böylesini görmedim

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.





Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta görev almanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. Çalımbay, "Neredeyse 20 sene, hayatımın 3'te ikisi Beşiktaş'ta geçti. Beşiktaş'a karşı oynarken kendimi çok kötü hissediyordum, o maçlara çıkmayı hiç istemiyordum. Yenilsen 'Neden öyle oynuyor takım?' diyorlar, yensen Beşiktaşlılar farklı bir tepki veriyor. Ben 3 büyüklere karşı çok maç kazandım" diye konuştu.





"Sergen Yalçın elimizde büyüdü diyebilirim"





Sergen Yalçın ile aralarında kötü bir durumun olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Elimizde büyüdü diyebilirim. Sergen ile ikimiz tam olarak altyapıdan çıktık" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın & Rıza Çalımbay





"En yakın arkadaşım Metin Tekin'di"





Çalımbay, Beşiktaş'taki ilk dönemi ve en yakın arkadaşının sorulması üzerine, "Beşiktaş'a geldiğimde ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş bir takım vardı. İkinci yarının da lideri olduk. Sezon başı gelseydim bambaşka olurdu. En yakın arkadaşım ise Metin Tekin'di. Takım kaptanı için zaten herkese çok yakındım ama Metin ile 14 yıl aynı odayı paylaştık" cevabını verdi.





"11 kişiyle yapamadığımızı 10 kişiyle yaptık"





Daniel Gabriel Pancu'nun, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 17 Nisan 2005'te oynanan maçta Oscar Cordoba'nın kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçmesi sorulan Çalımbay, "Fenerbahçe namağlup şampiyonluğa gidiyordu. Herkes bizi yeneceklerini düşünüyordu. Çok iyi maç oluyordu, kalecimiz kırmızı kart gördü. Biz de en zararsız yerden alalım diye Pancu'yu kaleye geçirdik. 11 kişiyle yapamadığımız şeyi 10 kişiyle yaptık. Herkes çok iyi konsantre oldu" diye cevapladı.

Pancu, Fenerbahçe maçının ardından 'Kadıköy Panteri' lakabını aldı.





"Hayatımda bu kadar sakatlanan bir oyuncu grubu görmedim"





Tecrübeli teknik adam, hayatında bu kadar sakatlanan oyuncu grubu görmediğini ifade ederek şunları söyledi:





"Enkaz devraldım demiyorum ama ben hayatımda bu kadar sakatlanan oyuncu grubu görmedim. Şu an 9-10 sakat var. Hepsi aynı yerden sakatlanıyor; grade 1, grade 2. 'Bıktım bunlardan' dedim. Club Brugge maçına çok üzüldüm. Yenilgiye değil, oyuncu bulamadığımıza üzüldüm. Belki Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörlerden dolayı olabilir; takımı bir an önce hazır hale getirelim diye. Fenerbahçe maçına 11 buluruz ama bazı oyuncuları farklı yerlerde oynatmak zorunda kalabiliyoruz."

















"İyi oyuncunun maliyeti var"





Devre arasında iyi oyuncunun bulunabileceğini ancak maliyetli olacağını kaydeden Çalımbay, "İyi oyuncu dediğiniz oyuncu hazır olmalı. Samet ağabey ve Feyyaz'la oturup konuşacağız" dedi.





"Kazanmaktan başka düşüncemiz yok"





Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Rıza Çalımbay, "Bizim galibiyete çok ihtiyacımız var. İşimiz zor ama zoru kolay yapmak için kazanmamız lazım. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Gerekirse kazanmak için tüm riskleri alacağız. Taraftarı da kazanmak için kazanmamız lazım. Beşiktaş taraftarı önündü oynamak da çok güzel ama bizim işlerin iyi ve kötü yanları var. Taraftarı arkana almak çok önemli, maç başlangıçları çok önemli" ifadelerini kullandı.

















"Keşke biraz daha erken gelebilseydim"





Beşiktaş'taki ilk günüyle alakalı bilgi veren Rıza Çalımbay, "Sabah evdeyken başkan aradı. Tesise davet etti, gittim. 'Sana ihtiyacımız var' dedi. İki maçsa iki maç. Parayı da konuşmadım. Anlaşma 1 yıl gibi gözüküyor ama yeni gelen yönetime de bağlı. Anlaştıktan sonra yeniden bir heyecan başladı. Tek üzüldüğüm nokta ise keşke biraz daha erken gelebilseydim" diye konuştu.





"Birkaç transfer yapabilirsek iyi olur"





Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile birbirlerini çok sevdiklerini dile getiren Çalımbay, "Mutluyuz birlikte çalışacak olmaktan" dedi. Çalımbay, hedefler hakkında ise "Bu sene kopma diye bir şey yok. Hem lig hem kupa var. 3'üncü olursanız Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyorsunuz. Hedef çok. Birkaç transfer yapabilirsek iyi olur; fazla değil, birkaç" diye konuştu.





"Beşiktaş'a yakışır bir kongre oldu"





Hasan Arat'a yeni görevinde başarı dileyen Rıza Çalımbay, "Duruşuyla, ciddiyetiyle her şeyini belli ediyor. Aramız da çok iyidir. Liderlik vasfı çok önemli ve Hasan Arat'ta o var. 'Süleyman Seba'nın evini alacağız' demesi en mükemmeliydi. Beşiktaş'a da yakışır bir kongre süreci oldu" şeklinde konuştu.











