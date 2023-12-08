İsmail Kartal'ın derbi şifresi belli oldu

Beşiktaş'ı yardımcılarıyla birlikte analiz eden İsmail Kartal, bütün hesaplarını 3 puan üzerine kuruyor. Beşiktaş'ı nasıl yeneceklerini oyunculanna anlatan tecrübeli teknik adam, üçüncü bölgede başlamak üzere sahanın her yerinde rakip futbolculara baskı yapılmasını, agresif olunmasını ve temponun düşürülmemesini istedi.





Rakip yakın karşılanacak





Teknik direktör İsmail Kartal, her bölgeye ayrı ayrı yapılması gerekenleri anlatırken, defanstan rakibi yakın karşılamasını ve hatları kapatmalarını istedi. Deneyimli çalıştırıcı, adam paylaşımı konusunda dikkatli olunmasını ve rakip oyunculara boş alan bırakılmamasını da vurguladı. Defansın arkasına atılan ve duran toplarda dikkatli olunmasını isteyen Kartal, ceza sahasına yakın yerlerde faul ve orta alanda basit top kaybı yapılmamasını da istedi. Futbolcularına sakin kalmalarını, gereksiz çalımlara girmemesini söyleyen Kartal, topun hızı artırılarak defans arkasına atılan paslarla pozisyon bulunması talimatını verdi.





İsmail Kartal derbi için son hazırlıklarını yapıyor.





Oyun kurdurulmayacak





Fenerbahçe orta alan ve hücum hattı ise Beşiktaş'ın orta alan futbolcularına ve savunma merkezindeki isimlere pres yaparak oyun kurulması ve topun çıkarılmasına engel olmaya çalışacak. Rakip bekler ve stoperler arkasına adam kaçırılacak. Hücumda tempo artırılarak, rakip kaleye inilmeye çalışılacak. Kapılan toplar hızla kanatlara gönderilecek. Kanattaki isimler de gerek kendileri gerekse de forvete pozisyon oluşturacak.





30 golü atan dörtlü iddialı





Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de yarın deplasmanda yapacağı Beşiktaş derbisi öncesinde hücum hattı dikkat çekiyor. Ligde 14 maçta 11 gol atıp. 4 asist yapan Edin Dzeko; 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Dusan Tadic; 6 gol ve 4 asistle oynayan İrfan Can Kahveci ve takımına 7 gol ve 4 asistle katkı sağlayan Sebastian Szymanski öne çıkan isimler. Ligde sarı-lacivertli takımın attığı 37 golün 30'unu atan 4 bu oyuncu, derbide de Fenerbahçe'nin en önemli kozu olacak.





Szymanski ve Dzeko'nun derbi öncesi gol suskunluğuna son vermesi, İrfan Can ve Tadic'in de yükselen formu derbi öncesi teknik heyeti sevindiriyor. Fenerbahçe'nin Dzeko'dan sonra en büyük gol kozu Szymanski. Polonyalı orta saha oyuncusu rakip ceza alanına yapacağı servisler ve gireceği pozisyonlarla derbide etkili olmaya çalışacak.



















