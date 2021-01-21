Rizespor’da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 15 oldu

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde yapılan Covid-19 testinin sonucunda 3 futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig’in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19.00’da Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8’e, personel sayısı 7’ye yükselmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları



Kulübümüzde 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir.



Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir.



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