Spor Rizesporda koronavirüse yakalanan kişi sayısı 15 oldu
SÜPER LİG

Rizespor’da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 15 oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Son vakaların ardından Rizespor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 15'e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Rizespor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor.
Rizespor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde yapılan Covid-19 testinin sonucunda 3 futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig’in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19.00’da Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8’e, personel sayısı 7’ye yükselmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.


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