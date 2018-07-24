Roma'nın transferine 'Barcelona' engeli

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Malcom transferi için Bordeaux ile sağladığı 36 milyon euroluk anlaşma donduruldu.

Anlaşmaya varılmasına rağmen oyuncunun dün akşam şehre gelmemesi kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Bu olayın arkasında 21 yaşındaki futbolcu için Barcelona'nın da devreye girmesi yatıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Katalan ekibi, Brezilyalı yıldız için Bordeaux'ya 41 milyon euro önerdi.

Roma için bu sabah sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Malcom'un bu programının da iptal edildiği ifade ediliyor.

Bizi Instagram'dan takip ederek Juventus forması kazanabilirsiniz: