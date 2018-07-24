SERİE A

Roma'nın transferine 'Barcelona' engeli

İtalyan ekibi Roma'nın, Brezilyalı futbolcu Malcom için Bordeaux ile yaptığı anlaşma, Barcelona'nın araya girmesiyle bozuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malcom, 3 sezondur Bordeaux forması giyiyor.

Malcom, 3 sezondur Bordeaux forması giyiyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Malcom transferi için Bordeaux ile sağladığı 36 milyon euroluk anlaşma donduruldu.

Anlaşmaya varılmasına rağmen oyuncunun dün akşam şehre gelmemesi kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Bu olayın arkasında 21 yaşındaki futbolcu için Barcelona'nın da devreye girmesi yatıyor.

  • Sky Sports'ta yer alan habere göre Katalan ekibi, Brezilyalı yıldız için Bordeaux'ya 41 milyon euro önerdi.

Roma için bu sabah sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Malcom'un bu programının da iptal edildiği ifade ediliyor.

Bizi Instagram'dan takip ederek Juventus forması kazanabilirsiniz:

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.