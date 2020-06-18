LA LİGA

Ronaldo Nazario açıkladı: Enes Ünal'ın takımda kalması çok zor

La Liga kulüplerinden Real Valladolid'in başkanı olan eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario, milli futbolcu Enes Ünal'ın gelecek sezon kadrolarında kalmasının "çok zor" olduğunu söyledi. Ronaldo, stil olarak kendisine en çok benzettiği oyuncunun ise Kylian Mbappe olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ronaldo, Enes Ünal'a yakın ilgi gösteriyor.

Ronaldo, Enes Ünal'a yakın ilgi gösteriyor.

Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru Santander bankasının gazetecilere düzenlediği video konferansta konuşan Ronaldo, Villarreal'den kiralık olarak iki sezondur Valladolid takımında oynayan milli futbolcu Enes Ünal'ı övdü.

Ronaldo, "İnşallah Enes bir yıl daha kadromuzda olur ama ben bu olasılığı çok zor görüyorum. Bizim için çok önemli bir futbolcu ama şimdi kendi takımına (Villarreal) dönmek zorunda. Biz elbette ona sahip olmak isteriz ama bu bize bağlı değil. Fakat şunu söyleyebilirim ki, Enes'i kadromuzda tutmak ve gollerine bizde devam etmesini sağlamak için büyük bir çaba harcayacağız" diye konuştu.

Villarreal kulübüyle Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi olan 23 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, kiralık olarak oynadığı Valladolid ile olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesinden dolayı Villarreal'e geri dönecek.

Enes ile Türk kulüplerinin de arasında olduğu çok sayıda kulübün ilgilendiği biliniyor.

Bir numarası Pele

Diğer yandan futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olan Brezilyalı Ronaldo, kendisine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları, "Pele, Diego Armando Maradona, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo" şeklinde sıraladı.

Brezilyalı iki efsane isim Ronaldo ve Pele
Brezilyalı iki efsane isim Ronaldo ve Pele

"Mbappe bana çok benziyor"

Paris Saint Germain'de forma giyen Fransız forvet Kylian Mbappe'nin futbolunu, oynadığı dönemde kendi futboluna çok benzettiğini kaydeden Ronaldo, "Futbolumu, günümüzde bana en çok hatırlatan isim Mbappe. Son vuruşları, topla oynama şekli, fizik gücü bana çok benziyor" şeklinde görüş belirtti.

Ronaldo, Real Madrid'de olsa transfer etmek isteyeceği ilk futbolcunun Mbappe olacağını söyledi.

Ronaldo ve Mbappe
Ronaldo ve Mbappe

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