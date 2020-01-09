Ryan Babel'in transferi tamamlandı: Yıldız futbolcu Ajax'ta

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sarı kırmızılılardan ayrılıyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Winny Haatrecht, ülkesi basınına yaptığı açıklamada 'Babel'in Ajax'a transferi kesinleşti, sözleşme 6 aylık' ifadesini kullandı.

Fulham'dan Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel, sergilediği performansla beklentileri karşılayamamıştı. Hollandalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle taraftarlardan tepki görmüştü.

Öte yandan Ryan Babel'in Galatasaray'ı alacakları 2 gün geciktiği için FIFA'ya şikayet etmesi ayrılık sürecini hızlandırdı. O dönemde ödemesi yapılan Hollandalı futbolcunun bu tutumu ayrılığı getiren başlıca sebeplerdendi.

Ryan Babel, Galatasaray'a bedelsiz transfer olmuş ancak 3 yıl boyunca toplam 9.5 milyon euro kazanacağı bir sözleşmeye imza atmıştı.