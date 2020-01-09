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Ryan Babel'in transferi tamamlandı: Yıldız futbolcu Ajax'ta

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in transferi kesinleşti. Yıldız ismin menajeri Winny Haatrecht, yaptığı açıklamada oyuncunun 6 aylığına kiralık olarak Ajax’a gideceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Babel

Babel

Fotoğraf: Emin Mengüarslan

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sarı kırmızılılardan ayrılıyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Winny Haatrecht, ülkesi basınına yaptığı açıklamada 'Babel'in Ajax'a transferi kesinleşti, sözleşme 6 aylık' ifadesini kullandı.

Fulham'dan Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel, sergilediği performansla beklentileri karşılayamamıştı. Hollandalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle taraftarlardan tepki görmüştü.

Öte yandan Ryan Babel'in Galatasaray'ı alacakları 2 gün geciktiği için FIFA'ya şikayet etmesi ayrılık sürecini hızlandırdı. O dönemde ödemesi yapılan Hollandalı futbolcunun bu tutumu ayrılığı getiren başlıca sebeplerdendi.

  • Ryan Babel, Galatasaray'a bedelsiz transfer olmuş ancak 3 yıl boyunca toplam 9.5 milyon euro kazanacağı bir sözleşmeye imza atmıştı.

Ryan Babel Hollanda'da şov yaptı
Yeni Şafak

Ryan Babel Hollanda'da şov yaptı

Galatasaray'da formuyla dikkat çeken Hollanda'lı yıldız, Estonya'ya karşı oynadıkları maçta 2 gol atarak takımını sırtladı.

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