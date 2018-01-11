Şampiyon sporcunun görüntüsü tepki çekti

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş konuyla ilgili bilgisinin olmadığını, medyaya yansıdıktan sonra haberinin olduğunu aktardı. Aktaş, konuyla ilgili araştırma yapacağını bildirerek, ilk olarak sporcuyla görüşeceğini ifade etti.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, konuyla alakalı şöyle konuştu:

Bize bu olay ulusal medyaya yansıdıktan sonra ben de bu işe vakıf oldum. Daha önce bu konuda bilgim olmadı. Bu işin usulü aslında şudur: Kamuda ya da herhangi bir yerde bir sorun varsa ilin valisi bilgilendirilmelidir. Bu işi çözemezse ondan sonra kamuya yansır. Bu bize iletilmediği için doğrudan medya kanalı ile halkımıza ulaşmış oldu. Burada kendimizi de şahsım adına kabahatli olarak kabul ediyorum ama bize yansımış olsaydı ama bizde halka yansımadan çözerdik.

"Daha farklı bir görevde çalıştırılabilir"

Açıklamasını sürdüren Vali Aktaş, şunları ifade etti: