Şampiyonlar Mehmetçik olacak

Aralarında Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’in de yer aldığı milli güreşçiler, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek. Oyunlarda 21-22 Ekim’de serbest stil, 23-24 Ekim’de ise grekoromen stilde güreş müsabakaları gerçekleştirilecek. Grekoromen güreşçiler çalışmalarını İstanbul Sarıyer, serbest stilde mücadele eden sporcular ise Ankara Elmadağ’da sürdürüyor. Milli güreşçiler, 13 Ekim’de askeri birliklerine teslim olacak. TSK kafilesi, 16 Ekim’de Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin’e gidecek. TSK Güreş Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan güreşçiler ve antrenörler şöyle: GREKOROMEN: 130 kilo: Rıza Kayaalp, 87 kilo: Metehan Başar, 77 kilo: Aslan Atem, 67 kilo: Enes Başar. Antrenörler: Salih Bora, Adem Ustaoğlu, Şeref Tüfenk. SERBEST STİL: 125 kilo: Taha Akgül, 97 kilo: Fatih Yaşarlı, 74 kilo: Soner Demirtaş, 65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan. Antrenörler: Nebi Temur, Abdullah Çakmar.

Barış Pınarı Harekatı’na destek



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na spor dünyasından da destek geldi. Spor dünyası #TürkMilletiOrdusununYanında hastagiyle yaptıkları paylaşımlarla Mehmetçiklerimize destek verdi.TFF’nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize, vatanımızın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda muvaffakiyetler dileriz. Kalbimiz ve dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle. #TürkMilletiOrdusununYanında.” ifadelerine yer verildi. TBF adına Başkan Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabında Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler dilerim. Dualarımız sizinle.” mesajını paylaştı. TVF’nin sosyal medya hesabında şu mesaja yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda muvaffakiyetler dileriz. Dualarımız ve kalplerimiz Mehmetçiklerimizle.” Futbolda “Dört Büyükler” olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da mesajlarıyla Barış Pınarı Harekatı’nı destekledi. Bu kulüplerin yanı sıra Süper Lig ve alt liglerden birçok kulüp ve çok sayıda spor federasyonu paylaştıkları mesajlarla Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.