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Samsunspor'da 'sarı' alarm

Samsunspor'da 'sarı' alarm

11:5223/01/2025, Perşembe
AA
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Samsunspor'un Beşiktaş maçındaki 11'i
Samsunspor'un Beşiktaş maçındaki 11'i

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek. Karadeniz ekibinde bu maç öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak.


Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.


Ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 37 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.




5 isim ceza sınırında

Samsunspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki haftadaki Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.





#Süper Lig
#Samsunspor
#Başakşehir

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