Şenol Güneş Avrupa'da 4 maçı izleyecek
MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş Avrupa'da 4 maçı izleyecek

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız ile milli futbolcularımızın son durumlarını görmek üzere aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde takip edecek.

Haber Merkezi AA
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, Moldova galibiyeti sonrası EURO 2020 Elemleri'ndeki grubunda zirveye yerleşti.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, Moldova galibiyeti sonrası EURO 2020 Elemleri'ndeki grubunda zirveye yerleşti.

Fotoğraf: KEMAL ASLAN / Reuters

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşmayı yerinde takip edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları ile milli futbolcuların son durumunu görmek için aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde izleyecek.

Şenol Güneş'in takip edeceği maçlar ve programları yerel saatle şöyle;

  • 15 Eylül Pazar
  • 14.30 Anderlecht-Antwerp (Belçika 1. Ligi)
  • 17 Eylül Salı
  • 21.00 Ajax-Lille (UEFA Şampiyonlar Ligi)
  • 18 Eylül Çarşamba
  • 18.55 Club Brugge-Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)
  • 19 Eylül Perşembe
  • 21.00 Roma-Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

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