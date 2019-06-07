Şenol Güneş: Bizim asıl rakibimiz İzlanda

Daha önce milli takım olarak yakalanan başarılan hatırlatılan Şenol Güneş, "Geçmişte kaldı. Dersler alınması gerekiyor. Bugünü yaşıyoruz. Fransa maçı var. Güçlü bir rakip. Gruptan çıkmaya en büyük aday. Dünya şampiyonu olmuş, FIFA sıralamasında ikinci, futbolcu üreten, bir ülkenin takımıyla karşılaşacağız. Bu grup birinciliği adına bir şansızlık, ama bizim için bir şans. Kendi gücümüzü göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir taraftarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 ya da 1 ne alırsak göreceğiz" dedi.

"Bizim asıl rakibimiz İzlanda"

"Grupta bir çekişme var. Bize yakın en büyük rakip İzlanda. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Bizim asıl rakibimiz o olacak. Oynayacağımız futbol neleri yaptığımızı gösterecek. Oynadığımız rakibin oyuncuları iyi oyuncular. Biz de her iki yönlü oynamaya çalışacağız. Benim kendi döneminde oynayacağım en güçlü takımla oynayacağız. Bunu değerlendireceğiz. Takım savunmasını iyi yapıp kontraya iyi çıkabilen, her 3 bölge başarılı olan bir takıma karşı 3 bölge de de iyi şişler yapmamız gerekiyor" karı 3 bölgede iyi oynamak gerekiyor"

"Okay, Cenk, Ozan ve Emre yarın olmayacak"

"Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Durma göre olmayabilir. Rakibin iyi bir kadrosu var. Uzun zamandır aynı kadroyla oynuyorlar. En fazla 1-2 değişiklik oluyor. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Takım bana gör belli değil. Çıkacak bütün oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Cenk hücumda oturmuştu. Solda da ileri gidip gelmede katkısı vardı. Bugün konuşmak için erken, yarın her şeyi göstereceğiz"

"Kötü oyunla da galip gelebiliriz"