Şenol Güneş Galatasaray'dan sadece bir futbolcuyu izleyebildi
MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş Galatasaray'dan sadece bir futbolcuyu izleyebildi

Club Brugge-Galatasaray maçını tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sarı-kırmızılı takımdan sadece Emre Mor'u izleme şansı bulabildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Arşiv) Şenol Güneş

(Arşiv) Şenol Güneş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubundaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.

Türk takımları ile milli futbolcuların son durumunu görmek için karşılaşmayı yerinde izleyen Güneş, sarı-kırmızılı temsilcimizin mücadeleye 11 yabancı futbolcuyla çıkması nedeniyle, sadece oyuna 60. dakikada giren Emre Mor'u 30 dakika izleme şansı bulabildi.

Şener uzatmalarda oyuna girdi

Galatasaray'da Şener Özbayraklı ise oyuna 90. dakikada dahil oldu.

Yedek kulübesinde yer alan yerli futbolcular; Okan Kocuk, Ömer Bayram ve Adem Büyük mücadelede forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın Brugge karşısındaki 11'i
Galatasaray'ın Brugge karşısındaki 11'i


"Yapacak bir şey yok demişti"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ve Moldova ile oynanan karşılaşmalarda Galatasaray'dan hiçbir futbolcuyu almamasıyla ilgili eleştiriye, "Yapacak bir şeyimiz yok. Eskiden çok aldık diye eleştiriliyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Güneş maçı tribünden takip etti.
Şenol Güneş maçı tribünden takip etti.



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