Şenol Güneş: Hedefim ikinci kez Dünya Kupası

Milli Futbol Takımı’mızın bugün 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında Andorra ile yapacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

Dirençli bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, “İzlanda maçı bitti artık. Son maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çok da önemli değil lider olmak, Fransa’ya bağlı durum. Dünyanın sonu değil. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Dirençli bir takıma karşı oynayacağız. Andorra küçük bir ülke ama futbol tutkusu olduğu için iyi bir takım çıkardılar. Gol atma konusunda sıkıntıları var. Savunmayı iyi şekilde yapan bir takım. Kendi sahamızda ilk maçı zor kazandık. Yine aynı maçı yaşayacağımızı düşünüyorum. Dikkate alınacak bir rakip. Biz de iyi bir şekilde mücadele ederek galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz” dedi.

EURO2020 Elemeleri H Grubu’nda 9. maçlar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek finallere adımızı yazdırıyoruz. Bekle Avrupa geliyoruz! #EURO2020Yolunda pic.twitter.com/U9uPase59K — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Kasım 2019

"Milli Takım hepimizin"

Milli takıma herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Güneş, “Beşiktaş’tayken Riva’ya giderken ajan gibi takip ediliyordum. Gitmiyordum ama öyle diyorlardı. Onlara gireriz daha sonra. Birlikte düşünüp, birlikte çalışıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bütün katmanların katıldğı, hakemlerin, oyuncuların, medyanın ve her kesimin katıldığı bir beyin fırtınası yaparsak birlikte olursak daha iyi olur. Milli Takım hepimizin takımı. Beni sevende var sevmeyende var. Ayrı gruplarda olsa bahçedeki güzellikleri görmek lazım. İntikam, kin, nefret bunlar bize yakışan şeyler değil. İnsanı değerlerimizi ortaya koyarsak daha iyi olur. Yaparız da” şeklinde konuştu.

"Final yapmak bırakmak değildir"

“Avrupa Şampiyonası’na katılmak bir hayaldi” diyen Şenol Güneş, “Orada da Fair-Play içerisinde ülkemizi tanıtacağız. Avrupa’da kendimizi göstereceğiz. Bu sahneler bizim için bir vitrin. Bize yapılan haksızlıkları hiç dile getirmeyelim. 'Bize hak versinler' diyelim. Dünya Kupası buna örnektir. Evet 3. olduk ama biz Fair- Play’de 1. olmuştuk. Hedef olarak önce Avrupa Şampiyonası. Dünya Kupası’nda herkes orada olmak ister, ben de isterim herkes gibi. Benim birinci hedefim; Avrupa Şampiyonası. Ondan sonra ikinci kez Dünya Kupası’na katılmak ve iyi sonuçlar elde etmek. Finali yapmak demek bırakmak demek değildir. Siz öyle anlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye grup liderliği için sahaya çıkıyor Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020’ye katılma hakkı elde eden ay-yıldızlılar grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa’nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek. Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa’nın 2 puan gerisinde yer alan A Milli Takım, ikili averajda önde olduğu Fransa’nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak. Türkiye’nin yer aldığı grupta bugün saat 22.45’te Arnavutluk- Fransa ve Moldova-İzlanda maçları da oynanacak.EURO2020 Elemeleri H Grubu’nda 9. maçlar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek finallere adımızı yazdırıyoruz. Bekle Avrupa geliyoruz! #EURO2020Yolunda pic.twitter.com/U9uPase59K— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Kasım 2019 578. milli maçA Milli Futbol Takımı, Andorra ile bugün deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son hafta maçıyla 578. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 306’sı resmi, 271’i özel 577 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 246’sı deplasmanda, 251’i evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü. 2019 yılına ay-yıldız damgasıTürkiye, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12’nci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti. Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra’yı 1-0, altıncı müsabakasında deplasmanda Moldova’yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk’u 1-0 yendi. Mili takım, sekizinci maçında ise deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalırken, gruptaki 9. maçta sahasında İzlanda ile golsüz berabere kaldı ve EURO 2020’ye katılma hakkı elde etti.Video: Millilerimiz EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda



