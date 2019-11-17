Şenol Güneş: Hedefim ikinci kez Dünya Kupası

Milli Futbol Takımı’mızın bugün 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri son maçında Andorra ile yapacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.
Dirençli bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, “İzlanda maçı bitti artık. Son maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çok da önemli değil lider olmak, Fransa’ya bağlı durum. Dünyanın sonu değil. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Dirençli bir takıma karşı oynayacağız. Andorra küçük bir ülke ama futbol tutkusu olduğu için iyi bir takım çıkardılar. Gol atma konusunda sıkıntıları var. Savunmayı iyi şekilde yapan bir takım. Kendi sahamızda ilk maçı zor kazandık. Yine aynı maçı yaşayacağımızı düşünüyorum. Dikkate alınacak bir rakip. Biz de iyi bir şekilde mücadele ederek galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz” dedi.
EURO2020 Elemeleri H Grubu’nda 9. maçlar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek finallere adımızı yazdırıyoruz. Bekle Avrupa geliyoruz! #EURO2020Yolunda pic.twitter.com/U9uPase59K
EURO2020 Elemeleri H Grubu’nda 9. maçlar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek finallere adımızı yazdırıyoruz. Bekle Avrupa geliyoruz! #EURO2020Yolunda pic.twitter.com/U9uPase59K— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Kasım 2019
"Milli Takım hepimizin"
Milli takıma herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Güneş, “Beşiktaş’tayken Riva’ya giderken ajan gibi takip ediliyordum. Gitmiyordum ama öyle diyorlardı. Onlara gireriz daha sonra. Birlikte düşünüp, birlikte çalışıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bütün katmanların katıldğı, hakemlerin, oyuncuların, medyanın ve her kesimin katıldığı bir beyin fırtınası yaparsak birlikte olursak daha iyi olur. Milli Takım hepimizin takımı. Beni sevende var sevmeyende var. Ayrı gruplarda olsa bahçedeki güzellikleri görmek lazım. İntikam, kin, nefret bunlar bize yakışan şeyler değil. İnsanı değerlerimizi ortaya koyarsak daha iyi olur. Yaparız da” şeklinde konuştu.
"Final yapmak bırakmak değildir"
“Avrupa Şampiyonası’na katılmak bir hayaldi” diyen Şenol Güneş, “Orada da Fair-Play içerisinde ülkemizi tanıtacağız. Avrupa’da kendimizi göstereceğiz. Bu sahneler bizim için bir vitrin. Bize yapılan haksızlıkları hiç dile getirmeyelim. 'Bize hak versinler' diyelim. Dünya Kupası buna örnektir. Evet 3. olduk ama biz Fair- Play’de 1. olmuştuk. Hedef olarak önce Avrupa Şampiyonası. Dünya Kupası’nda herkes orada olmak ister, ben de isterim herkes gibi. Benim birinci hedefim; Avrupa Şampiyonası. Ondan sonra ikinci kez Dünya Kupası’na katılmak ve iyi sonuçlar elde etmek. Finali yapmak demek bırakmak demek değildir. Siz öyle anlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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