Şenol Güneş: Herkese kapımız açık

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu ve son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Takım oyunu ve kalitemiz bize maçı kazandırdı"

Andorra karşısında sürprize izin vermediklerini ifade eden Şenol Güneş, "Kendi insanımıza imkan verdiğimizde, sabırlı olduğumuzda, çalıştığımızda başarılı olabiliriz. Daha önce de böyle yeteneği olan isimler geldi, önemli olan bunların sürdürebilir olması. Daha başka oyuncular da gelebilir, yarınların ne olacağını bilemiyoruz. Şu anda memnunuz. Oyuncuların hepsi iyi niyetli, takım olgusu içinde gerekeni yapıyorlar. Merih'in sıkıntısı oynayamaması, Ozan iki haftadır oynuyor, Kaan oynuyor. Oynayamayan oyuncuların sayısı yeterli değil ama inşallah onlar da olacak. Bugün Kaan'ı görmek istedik, o bölgede bir sıkıntı olursa bir alternatif olsun. Gönül ister ki oynayan oyunculara yenileri daha fazla katkı sağlasın. Bu maç farklı bir maçtı. Oyuncuların bireysel ve takım üstünlüğü sürprize izin vermedi. Daha farklı bir sonuç, bizim için sürpriz olurdu. İlk başlarda biraz bocalar gibi olduk ama ardından sahayı iyi kullandık, oyuna hakim olduk ve golleri bulduk. Ardından biraz durduk ve oyunu kontrol ettik. İlk yarı da gereksiz top kayıpları yaptık ama daha sonra toparladık. Maçın büyük bölümünde oyuna hakimdik. Takım ve oyuncu kalitemiz bize maçı kazandırdı. Salı günü burada ümit milli maçı var. Dört tane Ümit Milli Takım'dan oyuncu aldık. Mert Çetin, Berkay ve Ahmed Kutucu da dahil ilk defa milli oldular. Memnunuz" diye konuştu.

A Milli Takımımız, grubunu Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın ardından 2. sırada tamamladı.



1️⃣ Fransa - 25 puan

2️⃣ Türkiye - 23 puan

3️⃣ İzlanda - 19 puan

4️⃣ Arnavutluk - 13 puan

5️⃣ Andorra - 4 puan

6️⃣ Moldova - 3 puan pic.twitter.com/uD14WXXEiI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 17, 2019





"Türkiye Cumhuriye pasaportu olan herkese kapımız açık"

Türk Milli Takımı'nın kapısının herkese açık olduğunu belirten Güneş, "Ben her şeyi açık açık konuşuyorum, gizli bir şeyimiz yok çünkü ülke bizi kutsal bir göreve hizmet etmek için getirdi. 23 kişilik bir kadromuz olacak, katılabilecek arkadaşlar olacaktır. Şampiyonaya en iyi kadromuzla gitmek istiyoruz. Bu çocuklar 2-3 turnuva geçirebilirler. rekabet kaliteyi, başarıyı getirir. Burada bu oyuncu, şu oyuncu diye değil takıma göre oyuncularımızın randımanına bakacağız. Takımı büyüten her oyuncu başımızın üstünde yeridir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yenisi ve eskisi herkese kapımız açıktır. Başarı ve sonuç bekleniyor, bunu yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



"Asıl hedefimiz Dünya Kupası"

Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Hayalimiz, hedefimiz özellikle bu sene için 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaktı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayabileceğimiz en iyi oyunu ve performansı fair-play içinde göstermek istiyoruz. Şampiyonadaki performansımız ve grupta alacağımız sonuçlarla Dünya Kupası için de tecrübe edineceğiz. Bu grubun Dünya Kupası'nda da olmasını bekliyorum. Asıl hedeflediğimiz yer orası" ifadelerini kullandı.