MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'in tercihleri Sırbistan maçında tartışma çıkardı

A Milli Takımımız, Sırbistan maçının ilk yarısında kötü bir oyun sergiledi. Ay-Yıldızlı ekibimizin 45 dakikası sosyal medyada tartışma çıkartırken Şenol Güneş'in tercihleri eleştiri konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

A Milli Takımımızın Sırbistan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında varlık gösteremedi. Ay Yıldızlılarda eleştirilerin odağındaki isim ise Şenol Güneş oldu.

Güneş'in 11 tercihi tartışma konusu olurken oynanan kötü oyun sonrasında tecrübeli teknik adamın eline defteri alıp yardımcılarına bir şeyler anlatması sosyal medyanın en çok konuştuğu anlardan biri oldu.

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