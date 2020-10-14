Şenol Güneş'in tercihleri Sırbistan maçında tartışma çıkardı

A Milli Takımımızın Sırbistan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında varlık gösteremedi. Ay Yıldızlılarda eleştirilerin odağındaki isim ise Şenol Güneş oldu.

Güneş'in 11 tercihi tartışma konusu olurken oynanan kötü oyun sonrasında tecrübeli teknik adamın eline defteri alıp yardımcılarına bir şeyler anlatması sosyal medyanın en çok konuştuğu anlardan biri oldu.

Futbolseverlerin en az yarısının şuan Türkiye - Sırbistan maçının oynandığından haberi yok.

Diğer şansız yarısı ise mecburen bu milli takımı izleme eziyetine katlanıyor. — Erhan Telli (@erhantelli1978) October 14, 2020

Rakip üçlü savunma yapıyor. Bizim açımızdan anlamı; Burak, iki stoper yerine üç stoper arasında kalıyor. Şu kadarını söyleyeyim; Abdülkadir Ömür ve Emre Kılınç 46’da girmeli. Benim oyundan alınmasını düşündüğüm iki kişiyi tahmin edebileceğinizi sanmıyorum. — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) October 14, 2020

EURO 2020 Elemeleri'ne katılan 55 ülke arasında 10 maçta akan oyundan gol görmeyen tek takım olan Türkiye, eleme maçları ardından 5 maçta 6 gol gördü 5'i akan oyundan. — Semih Durası (@SemihDurasi) October 14, 2020

İlk 45 dakikaları sevmiyoruz galiba? 2 maçtır çok kötüyüz.. — Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) October 14, 2020

Şenol Güneş'in oynattığı futbolu severim fakat bugün sahanın en formsuzu bence kendisi.

Türkiye'nin as sol beki Hasan Ali Kaldırım da olamaz, Umut Meraş da.

Caner Erkin olur.

Mahmut Tekdemir yerine orjini stoper olan kişi oynar.

Okay Yokuşlu bekler, Abdülkadir Ömür oynar.#TurSrb pic.twitter.com/sxIuDraHY3 — Yılmaz Yıldırım *️⃣ (@SoylemAnalizi) October 14, 2020