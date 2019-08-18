​Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması

Şenol Güneş, NTV'de katıldığı bir programda yabancı sınırı hakkında konuştu. Bir takım kriterlerin havada kaldığını belirten Güneş, bu yapının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Yabancı oyuncu son maddedir. Siz üretim yapıyor musunuz? Bunların sayısı fazla, getir yabancıyı da göreyim o zaman. Sizde olmadığında ve yabancı getirdiğinizde oyuncunun önünü kesiyorsunuz. Şu anda yerli oyunculara %23 şans veriyoruz.

Yabancı konusunda sayının fazla olduğunu söyledim, "Neden 14?" diye sordum. 14 yabancıdan çok, yerlinin çıkarılması düşünüldü, kriterler vardı ve havada kaldı. Bunun yapısının değişmesi lazım.

Şu anda 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsiniz. 14 yabancıyı Avrupa'da kullanabilirsiniz ama Türkiye'de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9'a, sonraki sene 8'e indireceksiniz.

Türk oyuncuların rakamları yükselir diyorlar. Türkiye içinde en pahalı transfer olan Deniz Türüç kaça gitti? 2, 3 milyon euro. Dışarıdan bir yabancıyı 5, 6 milyon euro'ya alıyorsunuz."