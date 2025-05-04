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Serdal Adalı'dan derbi değerlendirmesi: Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun

Serdal Adalı'dan derbi değerlendirmesi: Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun

22:244/05/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan derbi değerlendirmesi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan derbi değerlendirmesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yendikleri derbiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbi galibiyetinden dolayı teknik ekip ve futbolcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:


"Beşiktaş'ımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir. Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir. Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun... Camiamıza saygı ve sevgilerimle."

#Trendyol Süper Lig
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